В Единой лиге объяснили приглашение европейских судей на матчи Суперкубка

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко объяснил, почему на матчах Суперкубка в 2025 году будут работать европейские судьи, отметив, что их приглашение станет важным шагом в развитии турнира.

«Единая лига стремится сделать Суперкубок событием международного уровня, поэтому участие ведущих судей Евролиги — важный сигнал для всей баскетбольной общественности. Это подтверждает высокий уровень турнира и его статус в европейском календаре. Для нас важно не только привлечь сильнейшие клубы и игроков, но и обеспечить максимально высокий уровень судейства, соответствующий стандартам топовых соревнований», — приводит слова Кущенко пресс-служба Единой лиги.

Сегодня Единая лига объявила, что на матчах Суперкубка будут работать два арбитра из Сербии — Миливойе Йовчич и Урош Николич, они оба относятся к категории ведущих судей баскетбольной Евролиги.