Эксперт: если Зайон Уильямсон хочет остаться в «Пеликанс», то должен проявить себя сейчас

Эксперт Брайан Уиндхорст высказался о положении звезды «Нью-Орлеан Пеликанс» американца Зайона Уильямсона.

«Я ценю его слова, но дела сейчас превыше всего… 99% игроков НБА, забудьте о 99% всех баскетболистов, уже бы ушли. Потому что Зайон невероятно талантлив, и «Пеликанс» держатся за него как потенциальную звезду.

Если он хочет остаться в «Нью-Орлеан», то должен проявить себя сейчас. Всё должно стать понятно в этом сезоне. «Пеликанс» будет тяжело, четыре их игрока восстанавливаются после операций. Это постоянно с ними происходит», — сказал Уиндхорст в эфире ESPN.

