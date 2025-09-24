«В стиле Джордана и Брайанта». Инсайдер рассказал о подготовке Эдвардса к новому сезону

Инсайдер Шэмс Чарания рассказал о подготовке звезды «Миннесоты Тимбервулвз» американца Энтони Эдвардса к новому сезону.

«Ещё один быстрый вылет из плей-офф позволил ему вернуться к тренировкам и попытаться доукомплектовать свою игру.

Приоритет номер один для Энтони Эдвардса – новая область для развития, и это игра в посте, игра на средней дистанции и броски с отклонением из зоны поста в стиле Майкла Джордана и Коби Брайанта. Мне сообщили, что он пересмотрел много записей с ними. «Миннесота» верит, что это станет их козырем, особенно в концовках матчей плей-офф», — сказал Чарания в эфире NBA Today.