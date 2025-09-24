Скидки
«Зенит» проведёт открытую тренировку для болельщиков во время презентации команды на сезон

«Зенит» проведёт открытую тренировку для болельщиков во время презентации команды на сезон
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» на своих официальных ресурсах объявил, что 29 сентября в КСК «Арена» проведёт презентацию основной команды образца сезона-2025/2026.

Во время презентации для болельщиков пройдёт открытая тренировка команды под руководством главного тренера Александера Секулича. Отмечается, что у фанатов, прошедших заранее объявленный отбор, будет возможность посоревноваться с игроками «Зенита» в точности бросков. После тренировки пройдут пресс-конференция с участием руководства, тренеров и баскетболистов и автограф-сессия спортсменов. Также ожидается представление новой формы команды и показ шоу-программы группы поддержки «Зенита».

Вход на мероприятие свободный, начало запланировано на 17:15 по московскому времени.

Комментарии
