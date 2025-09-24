Тренер «Баварии» заявил, что команда потеряла четырёх игроков основы после Евробаскета

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Гордон Герберт посетовал на большое количество травм игроков основного состава команды из числа тех, кто принимал участие в чемпионате Европы 2025 года в составе своих сборных.

«Я смотрел матч литовцев с Финляндией. Я был очень сильно шокирован. На мой взгляд, Йокубайтис — лучший разыгрывающий в Европе. Он должен был стать нашим ключевым игроком. А теперь он выбыл минимум на полгода, это тяжело принять. Евробаскет сложился для нас неудачно.

Йоханнес Фойгтман пропустит ещё несколько недель после операции на колене, а потом мы посмотрим, как оно будет реагировать на нагрузку. Юстус Холлац растянул лодыжку. Оскар да Силва вернулся больным. На Евробаскете у нас было восемь игроков. Теперь мы не можем рассчитывать на половину из них», — приводит слова Герберта Bild.