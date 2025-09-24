Лука Дончич — о следующем сезоне НБА: большая сцена создана для людей с сильным характером

26-летний звёздный словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», поделился своими ощущениями от следующего сезона, который станет для него первым полноценным в составе «озёрников» после обмена из «Даллас Маверикс».

«Для меня это как новое начало. Большая сцена, как все знают, создана для людей с сильным характером», — приводит слова Дончича The Athletic.

В прошлом сезоне Дончич сыграл 50 матчей в регулярном чемпионате НБА за «Даллас» и «Лейкерс», набирая в среднем 28,2 очка за игру при 7,7 передачи и 8,2 подбора.