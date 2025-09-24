Скидки
«Иногда приходится говорить то, чего не хочется». Лука Дончич — о роли лидера в команде

26-летний звёздный словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о том, как чувствует себя, будучи лидером коллектива в сборной Словении и своём клубе в североамериканской лиге.

«Думаю, что, вероятно, это было просто то, что я должен был сделать, особенно учитывая то, что я уже многое видел в баскетболе.

Я через многое прошёл, и это было чем-то вроде того, что мне нужно было сделать, чтобы помочь другим. Быть лидером иногда комфортно, иногда нет. Иногда быть им здорово, а иногда приходится говорить то, чего не хочется, но это часть работы лидера», — приводит слова Дончича The Athletic.

Комментарии
