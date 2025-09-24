Президент «Лейкерс» сравнила игру Дончича на Евробаскете с выступлениями Леброна и Коби

Президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс высказалась о звёздном защитнике команды Луке Дончиче, сравнив его игру на Евробаскете-2025 в составе сборной Словении с выступлениями нынешнего напарника игрока по клубу форварда Леброна Джеймса и бывшего представителя «озёрников» Коби Брайанта на Олимпийских играх за США.

«Мысль о том, что он игрок «Лейкерс», объединяет нас. Это глобальная тема. Я не могу себе представить человека, который отражает баскетбол «Лейкерс» лучше, чем Лука. Если посмотреть на него в других условиях, на Евробаскете, то его игра была очень похожа на выступления Коби или Леброна на Олимпийских играх или Мэджика Джонсона в составе команды мечты», — приводит слова Басс The Athletic.

На Евробаскете Дончич сыграл семь матчей, в которых набирал в среднем по 34,7 очка за игру. Словения дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла сборной Германии, будущему чемпиону.