Читатели «Чемпионата» считают, что «Зенит» станет обладателем Суперкубка Единой лиги

«Чемпионат» провёл опрос среди читателей, чтобы выяснить, какую команду вы считаете фаворитом стартующего 24 сентября Суперкубка Единой лиги ВТБ 2025 года. В голосовании приняли участие более восьми тысяч человек, а по его итогам с небольшим преимуществом победил санкт-петербургский «Зенит».

«Зенит» получил 32,3% голосов, оказавшийся вторым ЦСКА — 30%, «Дубай» — 19,1% и сербская «Црвена Звезда» — 18,6%.

Суперкубок Единой лиги в 2025 году проходит в столице Сербии Белграде. Матчи турнира в этом сезоне впервые будут сыграны за пределами России. В первом полуфинале встретятся «Црвена Звезда» и ЦСКА, во втором — «Зенит» и «Дубай». Оба матча пройдут сегодня, 24 сентября. Игра за третье место и финал запланированы на 25 сентября.