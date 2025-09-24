Скидки
Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Секулич назвал задачи команды на матч с «Дубаем» в Суперкубке ЕЛ

Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александер Секулич высказался перед матчем полуфинала Суперкубка Единой лиги ВТБ с баскетбольным клубом «Дубай», назвав основные цели и задачи своей команды на предстоящую встречу.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . 1/2 финала
24 сентября 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Дубай
Дубай
«Мы готовим всё, что хотим использовать против них. И то, как мы будем защищаться, будет очень важным. У них есть несколько игроков, которые могут легко набирать очки. По сути, хотим улучшить командную химию, определить роли и понять, на каком уровне находимся, насколько мы хороши против сильнейших команд и над чем нам нужно работать», — приводит слова Секулича официальный сайт «Зенита».

Матч «Зенита» и «Дубая» начнётся в 20:00 мск. Во втором полуфинале сыграют московский ЦСКА и сербская «Црвена Звезда».

