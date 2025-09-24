ESPN представил часть списка лучших игроков НБА в сезоне-2025/2026, с 50-го места по 11-е

Телеканал ESPN представил часть рейтинга лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в предстоящем сезоне.
50. Кристапс Порзингис — «Атланта Хоукс»;
49. Руди Гобер — «Миннесота Тимбервулвз»;
48. Микал Бриджес — «Нью‑Йорк Никс»;
47. Джоэл Эмбиид — «Филадельфия Сиксерс»;
46. Джамал Мюррей — «Денвер Наггетс»;
45. Джарретт Аллен — «Кливленд Кавальерс»;
44. Джален Джонсон — «Атланта Хоукс»;
43. Лаури Маркканен — «Юта Джаз»;
42. Джулиус Рэндл — «Миннесота Тимбервулвз»;
41. О Джи Ануноби — «Нью‑Йорк Никс»;
40. Аарон Гордон — «Денвер Наггетс»;
39. Десмонд Бейн — «Орландо Мэджик»;
38. Дариус Гарланд — «Кливленд Кавальерс»;
37. Амен Томпсон — «Хьюстон Рокетс»;
36. Ивица Зубац — «Лос‑Анджелес Клипперс»;
35. ДеАарон Фокс — «Сан‑Антонио Спёрс»;
34. Домантас Сабонис — «Сакраменто Кингз»;
33. Джа Морант — «Мемфис Гриззлис»;
32. Франц Вагнер — «Орландо Мэджик»;
31. Джарен Джексон‑младший — «Мемфис Гриззлис»;
30. Скотти Барнс — «Торонто Рэпторс»;
29. Трэй Янг — «Атланта Хоукс»;
28. Тайрис Макси — «Филадельфия Сиксерс»;
27. Карл‑Энтони Таунс — «Нью‑Йорк Никс»;
26. Деррик Уайт — «Бостон Селтикс»;
25. Алперен Шенгюн — «Хьюстон Рокетс»;
24. Чет Холмгрен — «Оклахома‑Сити Тандер»;
23. Джеймс Харден — «Лос‑Анджелес Клипперс»;
22. Паскаль Сиакам — «Индиана Пэйсерс»;
21. Бэм Адебайо — «Майами Хит»;
20. Кавай Леонард — «Лос‑Анджелес Клипперс»;
19. Джейлен Браун — «Бостон Селтикс»;
18. Джимми Батлер III — «Голден Стэйт Уорриорз»;
17. Паоло Банкеро — «Орландо Мэджик»;
16. Девин Букер — «Финикс Санз»;
15. Донован Митчелл — «Кливленд Кавальерс»;
14. Энтони Дэвис — «Даллас Маверикс»;
13. Эван Мобли — «Кливленд Кавальерс»;
12. Кейд Каннингем — «Детройт Пистонс»;
11. Джейлен Уильямс — «Оклахома‑Сити Тандер».