«Топовый европейский уровень». Форвард «Зенита» Воронцевич о Суперкубке Единой лиги — 2025

Тяжёлый форвард санкт-петербургского «Зенита» Андрей Воронцевич оценил уровень предстоящего Суперкубка Единой лиги ВТБ 2025 года, а также рассказал, за счёт чего его команда может обыгрывать своих соперников на этом турнире.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . 1/2 финала
24 сентября 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Дубай
Дубай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это самый топовый европейский уровень, по-другому не могу сказать. За счёт чего мы сможем побеждать? Побеждать можно только за счёт командной игры. Любой соперник нам по силам, если мы будем сконцентрированы на командную игру, на проходы, на открытые броски и, конечно, если начнём играть от защиты», — приводит слова Воронцевича официальный сайт «Зенита».

Суперкубок Единой лиги в 2025 году проходит в столице Сербии Белграде. В турнире, помимо «Зенита», принимают участие московский ЦСКА, сербская «Црвена Звезда» и баскетбольный клуб «Дубай».

Матч «Зенита» и «Дубая» в рамках первого полуфинала Суперкубка начнётся сегодня, 24 сентября, в 20:00 мск. Во втором полуфинале сыграют ЦСКА и «Црвена Звезда».

