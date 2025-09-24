Скидки
Тейтум заявил, что серия с «Нью-Йорком» могла сложиться иначе без его травмы

27-летний американский форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум поделился мнением о серии плей-офф с «Нью-Йорк Никс». Игрок отметил, что результат серии мог бы быть другим, если бы он не получил травму.

«Не буду говорить, что бы произошло, но точно знаю: трижды в карьере я отставал 2-3 в серии, играя на выезде, и однажды отыгрывался с 0-3», — приводит слова Тейтума NBACentral.

Напомним, «Селтикс» сократили отставание до 2-3 после победы в пятой игре без Тейтума. Однако в шестом матче «Нью-Йорк» оказался сильнее и завершил противостояние, выбив «Бостон» из розыгрыша плей-офф.

