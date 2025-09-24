Скидки
«Это показывает, что баскетбол в нашей стране живёт». Мозгов — о Суперкубке Единой лиги

Бывший игрок сборной России и чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов высказался о своих ожиданиях от Суперкубка Единой лиги ВТБ.

— Это турнир международный, но всё-таки предсезонный. Чего вы ожидаете от турнира, есть ли отдельные игроки или команды, к которым привлечено ваше внимание в этот раз?
— Я лично ничего не ожидаю. Хочется посмотреть классный баскетбол, послушать хороших фанатов, как они болеют. Болеем, конечно, за ЦСКА и «Зенит», надеюсь увидеть их в финале.

— Хотите сделать прогноз, кто станет чемпионом и обладателем Суперкубка в этом году?
— Ну давайте сделаем, я говорю — ЦСКА.

— Как можете оценить важность такого турнира для российских команд?
— Это важно, показывает, что у нас, несмотря на все проблемы, баскетбол в стране живёт. Сегодня мы видим, что пока выигрываем, несмотря на все проблемы, — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

