Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бен Симмонс может продолжить карьеру в Австралийской НБЛ

Бен Симмонс может продолжить карьеру в Австралийской НБЛ
Комментарии

Владелец и исполнительный директор Национальной баскетбольной лиги Австралии (НБЛ) Ларри Кестельман заявил о намерении пригласить 29-летнего американского баскетболиста Бена Симмонса к участию в чемпионате страны. По его словам, игрок слишком талантлив, чтобы оставаться без клуба.

«Свяжусь с Беном, хотел бы поговорить с ним, потому что считаю, он именно тот игрок, которого мы в НБЛ хотели бы окружить поддержкой.

Надеюсь, он приедет и будет играть здесь ради любви к баскетболу, а контракт в нашей лиге может помочь ему вновь разжечь эту страсть», — приводит слова Кестельмана официальный сайт НБЛ со ссылкой на CODE Sports.

Сейчас читают:
Тео Пинсон назвал Бена Симмонса «посмешищем» и усомнился в его будущем в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android