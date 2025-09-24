Бен Симмонс может продолжить карьеру в Австралийской НБЛ

Владелец и исполнительный директор Национальной баскетбольной лиги Австралии (НБЛ) Ларри Кестельман заявил о намерении пригласить 29-летнего американского баскетболиста Бена Симмонса к участию в чемпионате страны. По его словам, игрок слишком талантлив, чтобы оставаться без клуба.

«Свяжусь с Беном, хотел бы поговорить с ним, потому что считаю, он именно тот игрок, которого мы в НБЛ хотели бы окружить поддержкой.

Надеюсь, он приедет и будет играть здесь ради любви к баскетболу, а контракт в нашей лиге может помочь ему вновь разжечь эту страсть», — приводит слова Кестельмана официальный сайт НБЛ со ссылкой на CODE Sports.