Яннис Адетокунбо заявил, что хочет быть плеймейкером в «Милуоки»

30-летний греческий звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал о своем желании не ограничиваться ролью «финишера», а активно создавать моменты для команды. Он отметил, что хочет быть частью игры, а не только завершать чужие комбинации.

«Чтобы полностью раскрыть себя и команду, я хочу быть игроком, который создаёт моменты. Мне важно чувствовать мяч, участвовать в игре и помогать партнёрам, а не просто набирать очки. Последние два месяца, когда я больше управлял командной игрой, мне это очень понравилось, и, думаю, команде тоже», — приводит слова Адетокунбо The Athletic.

Ранее Адетокунбо рассказал о первой реакции на обмен Луки Дончича в «Лейкерс».

