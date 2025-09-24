ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» и вышел в финал Суперкубка Единой лиги

В Белграде (Сербия) завершился матч полуфинала Суперкубка Единой лиги, в котором встречались местная «Црвена Звезда» и московский ЦСКА.

Встреча завершилась победой армейцев сосчётом 89:67.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Мело Трембл, набравший 19 очков, совершивший два подбора и отдавший две передачи. 16 очков, семь подборов и две передачи на свой счёт записал Ливио Жан-Шарль.

В составе сербской команды 12 очков, один подбор и одну передачу набрал Тайсон Картер. Огнен Добрич записал на свой счёт девять баллов.

Напомним, во втором полуфинале турнира встретятся «Зенит» и «Дубай».