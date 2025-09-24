Скидки
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» и вышел в финал Суперкубка Единой лиги

ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» и вышел в финал Суперкубка Единой лиги
В Белграде (Сербия) завершился матч полуфинала Суперкубка Единой лиги, в котором встречались местная «Црвена Звезда» и московский ЦСКА.

Встреча завершилась победой армейцев сосчётом 89:67.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . 1/2 финала
24 сентября 2025, среда. 17:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
67 : 89
ЦСКА
Москва
Црвена Звезда: Картер - 12, Добрич - 9, Оджелей - 8, Монеке - 7, Миллер-Макинтайр - 6, Миленович - 6, Кэнэн - 5, Калинич - 5, Риверо - 5, Изунду - 2, Нвора - 2, Плавшич
ЦСКА: Тримбл - 19, Жан-Шарль - 16, Уэйр - 14, Ухов - 14, Джекири - 8, Кливленд - 6, Руженцев - 3, Астапкович - 3, Ганькевич - 2, Антонов - 2, Курбанов - 2, Карпенко

Самым результативным игроком в составе победителей стал Мело Трембл, набравший 19 очков, совершивший два подбора и отдавший две передачи. 16 очков, семь подборов и две передачи на свой счёт записал Ливио Жан-Шарль.

В составе сербской команды 12 очков, один подбор и одну передачу набрал Тайсон Картер. Огнен Добрич записал на свой счёт девять баллов.

Напомним, во втором полуфинале турнира встретятся «Зенит» и «Дубай».

