ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» и вышел в финал Суперкубка Единой лиги
Поделиться
В Белграде (Сербия) завершился матч полуфинала Суперкубка Единой лиги, в котором встречались местная «Црвена Звезда» и московский ЦСКА.
Встреча завершилась победой армейцев сосчётом 89:67.
Суперкубок Единой лиги ВТБ . 1/2 финала
24 сентября 2025, среда. 17:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
67 : 89
ЦСКА
Москва
Црвена Звезда: Картер - 12, Добрич - 9, Оджелей - 8, Монеке - 7, Миллер-Макинтайр - 6, Миленович - 6, Кэнэн - 5, Калинич - 5, Риверо - 5, Изунду - 2, Нвора - 2, Плавшич
ЦСКА: Тримбл - 19, Жан-Шарль - 16, Уэйр - 14, Ухов - 14, Джекири - 8, Кливленд - 6, Руженцев - 3, Астапкович - 3, Ганькевич - 2, Антонов - 2, Курбанов - 2, Карпенко
Самым результативным игроком в составе победителей стал Мело Трембл, набравший 19 очков, совершивший два подбора и отдавший две передачи. 16 очков, семь подборов и две передачи на свой счёт записал Ливио Жан-Шарль.
В составе сербской команды 12 очков, один подбор и одну передачу набрал Тайсон Картер. Огнен Добрич записал на свой счёт девять баллов.
Напомним, во втором полуфинале турнира встретятся «Зенит» и «Дубай».
Комментарии
- 24 сентября 2025
-
18:55
-
18:37
-
18:16
-
18:08
-
17:29
-
17:00
-
16:22
-
16:21
-
16:17
-
16:05
-
15:40
-
15:27
-
15:20
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:56
-
12:51
-
12:49
-
12:43
-
12:26
-
12:08
-
11:58
-
11:53
-
11:43
-
11:27
-
11:15
-
11:07
-
11:05
-
11:00
-
10:28
-
10:00
-
09:05
-
08:40
-
08:30