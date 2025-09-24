Скидки
Главная Баскетбол Новости

Корстин: ЦСКА показал отличную форму и готовность играть в Евролиге

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что московский ЦСКА продемонстрировал готовность конкурировать на уровне Евролиги. Об этом двукратный призёр Олимпийских игр рассказала после матча против «Црвены Звезды» в Белграде.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . 1/2 финала
24 сентября 2025, среда. 17:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
67 : 89
ЦСКА
Москва
Црвена Звезда: Картер - 12, Добрич - 9, Оджелей - 8, Монеке - 7, Миллер-Макинтайр - 6, Миленович - 6, Кэнэн - 5, Калинич - 5, Риверо - 5, Изунду - 2, Нвора - 2, Плавшич
ЦСКА: Тримбл - 19, Жан-Шарль - 16, Уэйр - 14, Ухов - 14, Джекири - 8, Кливленд - 6, Руженцев - 3, Астапкович - 3, Ганькевич - 2, Антонов - 2, Курбанов - 2, Карпенко

«Видно, что они провели очень хорошую предсезонную подготовку, находятся в отличной форме. И, в общем-то, показали, доказали и себе, и всем, что они достойны того, чтобы играть в Евролиге на высоком уровне. Даже в таком составе я считаю, что ЦСКА достойно бы очень смотрелся в Евролиге», — сказала Корстин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Ранее ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» и вышел в финал Суперкубка Единой лиги.

Подробный обзор матча:
ЦСКА показал мастер-класс клубу Евролиги! Армейцы — в финале Суперкубка ЕЛ
