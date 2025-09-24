Корстин: ЦСКА показал отличную форму и готовность играть в Евролиге

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что московский ЦСКА продемонстрировал готовность конкурировать на уровне Евролиги. Об этом двукратный призёр Олимпийских игр рассказала после матча против «Црвены Звезды» в Белграде.

«Видно, что они провели очень хорошую предсезонную подготовку, находятся в отличной форме. И, в общем-то, показали, доказали и себе, и всем, что они достойны того, чтобы играть в Евролиге на высоком уровне. Даже в таком составе я считаю, что ЦСКА достойно бы очень смотрелся в Евролиге», — сказала Корстин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Ранее ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» и вышел в финал Суперкубка Единой лиги.