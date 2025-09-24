Скидки
Корстин обозначила трудности при подготовке Суперкубка Единой лиги за пределами России

Комментарии

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о трудностях при организации Суперкубка в Сербии. По её словам, проведение турнира потребовало больших усилий со стороны офиса лиги.

«Весь офис в летнее время готовился к этому турниру, было много поездок, было много встреч подготовительных. Была проделана огромная работа офисом лиги для того, чтобы этот турнир состоялся здесь.

Конечно, для имиджа Единой лиги такой турнир очень важен, это доказывает, что лига развивается, лига не стоит на месте, что лига в спортивном плане сильная, потому что у нас играют команды, как ЦСКА, которая обыграла команду Евролиги», — сказала Корстин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

