Корстин: Суперкубок Единой лиги будет международным, это однозначно

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о формате Суперкубка, который проходит в эти дни в Сербии.

«Это нестандартный формат. Во-первых, я говорила, было очень много препятствий на нашем пути, но мы это сделали, и самый сложный момент был в том, чтобы найти даты. Потому что Евролига расширилась, она сместила свой календарь на более ранние сроки.

Только что закончился чемпионат Европы, и действительно вот эта неделя была единственным моментом для того чтобы организовать… Конечно, мы хотели бы, например, организовать турнир в выходные, в уикенд, но у «Црвены Звезды» и «Дубая» не было других дат. Для нас это очень хороший опыт, однако пока этот Суперкубок только начинается, надо его провести.

Сейчас начинается второй матч, завтра у нас второй день с матчем за третье место и финал. После этого сделаем выводы и уже потом подумаем, будем ли проводить… То, что он станет международным, однозначно. А будем ли мы проводить ещё за пределами нашей страны, решим позже», — сказала Корстин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.