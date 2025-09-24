Скидки
В Единой лиге ответили на вопрос о приглашении зарубежных команд в турнир

Аудио-версия:
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о том, планируется ли расширение турнира в сторону приглашения зарубежных команд.

«У лиги есть регламент. Лига готова к расширению. Мы смотрим на высокий спортивный уровень и на финансовую стабильность. Единая лига всегда была международной, но в этом сезоне в связи со сложившейся ситуацией всё не так просто. Но молодёжная лига осталась в международном формате, у нас команды из Беларуси и из Казахстана. В общем-то мы, конечно, всегда открыты, но здесь очень много есть причин, которые от нас не зависят.

В Суперкубке, конечно, мы будем поддерживать наш международный статус. Я считаю, что это очень интересный формат, который интересен и лиге, и клубам. И этот формат именно для развития лиги, он тоже очень благоприятен», — сказала Илона Корстин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

