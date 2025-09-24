Скидки
Кливленд рассказал об адаптации в ЦСКА

31-летний американский баскетболист Антониус Кливленд, новобранец ЦСКА, высказался об адаптации к игре в московском клубе.

«Всё прошло нормально, для меня есть небольшие перемены, конечно. Думаю, я единственный новичок, так что мне ещё многое предстоит наверстать. Однако просто стараюсь общаться с ребятами, с такими замечательными игроками, замечательной командой.

Так что просто ищу свой путь здесь, и с каждым разом у меня получается всё лучше и лучше», — сказал Кливленд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Напомним, Кливленд перешёл в ЦСКА из краснодарского «Локомотива-Кубань».

