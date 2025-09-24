Тимофей Мозгов назвал игру Николы Йокича невероятной

Бывший центровой НБА Тимофей Мозгов поделился впечатлениями от игры сербского баскетболиста Николы Йокича. Об этом он рассказал на турнире Суперкубка Единой лиги ВТБ в Белграде, где присутствовал в качестве гостя.

«Конечно, слежу за Йокичем, за ним смотрит весь мир. Настоящее удовольствие — наблюдать за его игрой. То, что он делает на площадке, как обращается с мячом и видит партнёров, — невероятно.

Никола высокий, сильный, однако при этом его стиль сильно отличается от других центровых. Мне очень нравится его игра», — приводит слова Мозгова Basketball Sphere.

