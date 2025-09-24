Кливленд — о переходе в ЦСКА: хочу ходить по ресторанам в Москве, я от них в восторге

31-летний американский баскетболист Антониус Кливленд, новобранец ЦСКА, высказался об адаптации к игре в московском клубе.

«Каковы мои ожижания от следующего сезона? Просто доминировать, выигрывать матчи, играть в хороший баскетбол и просто наслаждаться процессом, наслаждаться самим путешествием. И ходить по ресторанам в Москве, я восторге от них», — сказал Кливленд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Напомним, Кливленд перешёл в ЦСКА из «Локомотива-Кубань».

Кливленд — уроженец Мемфиса, штат Теннесси, выпускник университета «Саут-ист Миссури Стэйт». Он не был выбран на драфте НБА в 2017 году, однако следующие четыре сезона провёл в структуре сильнейшей лиги мира, выступая то за основные команды, то за фарм-клубы из G-лиги.

В Единой лиге дебютировал в 2024-м в составе «Локомотива-Кубань», с которым занял четвёртое место в регулярке и четвёртое по итогам плей-офф.