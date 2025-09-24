Руженцев рад возвращению в ЦСКА после аренды

Форвард ЦСКА Самсон Руженцев рассказал о возвращении в московский клуб после аренды. Игрок признался, что не был уверен, останется ли в составе армейцев, и оценил свои первые впечатления от игры в красно-синем джерси.

«Отличное чувство. После аренды не было до конца ясно, возвращаюсь я или нет. Очень рад, что получилось, что вернулся домой. Это всегда здорово, на самом деле. Да, из-за нашего отстранения, к сожалению, мы не участвуем во всех этих соревнованиях европейских.

Не могу сказать, что полностью изолированы, потому что каждую предсезонку такие гранды, как ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», наверное, за всеми не слежу, играют с зарубежными командами. Это всё равно спарринг с клубами Евролиги.

То, что мы оба наших таких матча выиграли, очень хороший показатель для нас и уровня всей лиги», — сказал Руженцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.