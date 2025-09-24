Скидки
Баскетбол

Агент Йокича назвал лучшего игрока Суперкубка Единой лиги на данный момент

Агент Мишко Ражнатович, известный по работе с центровым «Денвер Наггетс» Николой Йокичем, рассказал, кого он выделяет на фоне других баскетболистов в Суперкубке Единой лиги.

«Кто сегодня лучший игрок? Думаю Муса, он уже набрал 19 очков (на момент написания новости продолжается матч между «Зенитом» и «Дубаем», в котором к перерыву Джанан Муса из «Дубая» набрал 19 очков. — Прим. «Чемпионата») за первую половину.

Обычно не люблю говорить о чём-то к перерыву матча, потому что после этого часто игрок выступает уже не так хорошо. Но на данный момент он просто доминирует на паркете», — сказал Ражнатович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

