Агент Йокича оценил шансы российских клубов на уровне Евролиги

Агент центрового «Денвера» Николы Йокича Мишко Ражнатович прокомментировал уровень российских команд в преддверии нового сезона Евролиги. По его мнению, ЦСКА и «Зенит» близки к европейскому уровню, с усилением составов клубы могут вернуться на прежний уровень турнира.

«И ЦСКА, и «Зенит» очень близки к уровню Евролиги. Если они вернутся и добавят несколько игроков, будут на прежнем уровне. Это очень хороший турнир. За неделю до старта Евролиги мы видим на трибунах так много зрителей, это очень хорошо. Кто станет чемпионом? Я верю, что «Дубай», — сказал Ражнатович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.