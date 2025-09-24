Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Агент Йокича оценил шансы российских клубов на уровне Евролиги

Агент Йокича оценил шансы российских клубов на уровне Евролиги
Комментарии

Агент центрового «Денвера» Николы Йокича Мишко Ражнатович прокомментировал уровень российских команд в преддверии нового сезона Евролиги. По его мнению, ЦСКА и «Зенит» близки к европейскому уровню, с усилением составов клубы могут вернуться на прежний уровень турнира.

«И ЦСКА, и «Зенит» очень близки к уровню Евролиги. Если они вернутся и добавят несколько игроков, будут на прежнем уровне. Это очень хороший турнир. За неделю до старта Евролиги мы видим на трибунах так много зрителей, это очень хорошо. Кто станет чемпионом? Я верю, что «Дубай», — сказал Ражнатович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Йокича назвал лучшего игрока Суперкубка Единой лиги на данный момент
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android