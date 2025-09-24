Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» в концовке вырвал победу у «Дубая» в полуфинале Суперкубка Единой лиги

«Зенит» в концовке вырвал победу у «Дубая» в полуфинале Суперкубка Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

В Белграде (Сербия) завершился матч полуфинала Суперкубка Единой лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Дубай» из ОАЭ.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . 1/2 финала
24 сентября 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
107 : 103
Дубай
Дубай
Зенит: Роберсон, Фрейзер, Щербенев, Карасёв, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Земский, Пойтресс, Димитриевич, Кривых, Воронцевич, Емченко, Дулкай
Дубай: Мэйсон, Дангубич, Бэйкон, Абасс, Препелич, Андерсон, Кондич, Муса, Джайте, Кабенгеле, Райт, Петрушев, Анджушич, Каменьяш

Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 107:103.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Алекс Пойтресс, записавший на свой счёт 25 очков и шесть подборов. Ненад Димитриевич набрал 23 очка, сделал четыре подбора и отдал восемь передач. У Трента Фрейзера в активе 22 очка.

В составе «Дубая» 25 очков на свой счёт записал Джанан Муса, добавив к ним четыре подбора и семь передач. 22 очка на счету Косты Кондича. Ещё 21 очко набрал Дуэйн Бэйкон.

За минуту до конца матча «Зенит» уступал соперникам со счётом 102:103, однако пять очков Фрейзера за 23 секунды принесли команде из Санкт-Петербурга победу.

В финале турнира «Зенит» сыграет с ЦСКА, «Дубай» встретится в матче за третье место с «Црвеной Звездой».

Материалы по теме
Полуфинал Суперкубка Единой лиги: ЦСКА и «Зенит» — в финале
Live
Полуфинал Суперкубка Единой лиги: ЦСКА и «Зенит» — в финале
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android