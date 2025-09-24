«Зенит» в концовке вырвал победу у «Дубая» в полуфинале Суперкубка Единой лиги

В Белграде (Сербия) завершился матч полуфинала Суперкубка Единой лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Дубай» из ОАЭ.

Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 107:103.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Алекс Пойтресс, записавший на свой счёт 25 очков и шесть подборов. Ненад Димитриевич набрал 23 очка, сделал четыре подбора и отдал восемь передач. У Трента Фрейзера в активе 22 очка.

В составе «Дубая» 25 очков на свой счёт записал Джанан Муса, добавив к ним четыре подбора и семь передач. 22 очка на счету Косты Кондича. Ещё 21 очко набрал Дуэйн Бэйкон.

За минуту до конца матча «Зенит» уступал соперникам со счётом 102:103, однако пять очков Фрейзера за 23 секунды принесли команде из Санкт-Петербурга победу.

В финале турнира «Зенит» сыграет с ЦСКА, «Дубай» встретится в матче за третье место с «Црвеной Звездой».