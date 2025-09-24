«Црвена Звезда» и «Дубай» встретятся в матче за третье место Суперкубка Единой лиги

Сегодня, 24 сентября, в Белграде состоялись полуфинальные матчи Суперкубка Единой лиги.

В первом противостоянии дня встретились московский ЦСКА и серьская «Црвена Звезда». Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 89:67.

Во втором полуфинальном матче встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Дубай» из ОАЭ. Этот матч также завершился победой российской команды — 107:103.

Таким образом, в матче за третье место встретятся неудачники полуфиналов — сербская «Црвена Звезда» и «Дубай» из ОАЭ. Матч за бронзовые награды турнира состоится 25 сентября. Начало игры намечено на 18:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию финального дня Суперкубка Единой лиги.