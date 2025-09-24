Скидки
«Црвена Звезда» и «Дубай» встретятся в матче за третье место Суперкубка Единой лиги

«Црвена Звезда» и «Дубай» встретятся в матче за третье место Суперкубка Единой лиги
Комментарии

Сегодня, 24 сентября, в Белграде состоялись полуфинальные матчи Суперкубка Единой лиги.

В первом противостоянии дня встретились московский ЦСКА и серьская «Црвена Звезда». Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 89:67.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . 1/2 финала
24 сентября 2025, среда. 17:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
67 : 89
ЦСКА
Москва
Црвена Звезда: Картер - 12, Добрич - 9, Оджелей - 8, Монеке - 7, Миллер-Макинтайр - 6, Миленович - 6, Кэнэн - 5, Калинич - 5, Риверо - 5, Изунду - 2, Нвора - 2, Плавшич
ЦСКА: Тримбл - 19, Жан-Шарль - 16, Уэйр - 14, Ухов - 14, Джекири - 8, Кливленд - 6, Руженцев - 3, Астапкович - 3, Ганькевич - 2, Антонов - 2, Курбанов - 2, Карпенко

Во втором полуфинальном матче встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Дубай» из ОАЭ. Этот матч также завершился победой российской команды — 107:103.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . 1/2 финала
24 сентября 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
107 : 103
Дубай
Дубай
Зенит: Роберсон, Фрейзер, Щербенев, Карасёв, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Земский, Пойтресс, Димитриевич, Кривых, Воронцевич, Емченко, Дулкай
Дубай: Мэйсон, Дангубич, Бэйкон, Абасс, Препелич, Андерсон, Кондич, Муса, Джайте, Кабенгеле, Райт, Петрушев, Анджушич, Каменьяш

Таким образом, в матче за третье место встретятся неудачники полуфиналов — сербская «Црвена Звезда» и «Дубай» из ОАЭ. Матч за бронзовые награды турнира состоится 25 сентября. Начало игры намечено на 18:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию финального дня Суперкубка Единой лиги.

