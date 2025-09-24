Майкл Портер заявил, что обмен из «Денвера» не инициировал Никола Йокич

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» американец Майкл Портер объяснил причины своего обмена из «Денвера» и подчеркнул, что решение не исходило от Николы Йокича. По словам форварда «Бруклина», на трансфер повлияли изменения в руководстве клуба.

«У меня с Йокичем были хорошие отношения. Не думаю, что мой обмен исходил от него. Нашего главного тренера уволили за несколько игр до плей-офф, уволили генерального менеджера, пришел новый, думаю, он просто хотел что-то изменить. Сделка с Кэмом Джонсоном возникла в этом контексте. Йокич спокойный человек и не участвует активно в таких решениях. Он мог бы влиять на организацию, но не делает этого. Думаю, решение принимали новый генеральный менеджер и владелец», – сказал Портер в интервью на Youtube-канале Justin Laboy.