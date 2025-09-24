Скидки
Баскетбол Новости

Майкл Портер заявил, что обмен из «Денвера» не инициировал Никола Йокич

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» американец Майкл Портер объяснил причины своего обмена из «Денвера» и подчеркнул, что решение не исходило от Николы Йокича. По словам форварда «Бруклина», на трансфер повлияли изменения в руководстве клуба.

«У меня с Йокичем были хорошие отношения. Не думаю, что мой обмен исходил от него. Нашего главного тренера уволили за несколько игр до плей-офф, уволили генерального менеджера, пришел новый, думаю, он просто хотел что-то изменить. Сделка с Кэмом Джонсоном возникла в этом контексте. Йокич спокойный человек и не участвует активно в таких решениях. Он мог бы влиять на организацию, но не делает этого. Думаю, решение принимали новый генеральный менеджер и владелец», – сказал Портер в интервью на Youtube-канале Justin Laboy.

