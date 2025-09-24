Скидки
Владелец «Финикса» Мэтью Ишбия назвал Девина Букера ключевым игроком команды

Владелец «Финикса» Мэтью Ишбия назвал Девина Букера ключевым игроком команды
Комментарии

Владелец клуба «Финикс Санз» Мэтью Ишбия подчеркнул важность 28-летнего американского баскетболиста Девина Букера для команды и подтвердил, что игрок хочет продолжать карьеру в клубе. По словам Ишбия, их интересы совпадают, и это отражает успешное сотрудничество.

«Девин Букер — игрок, вокруг которого строится франшиза, один из величайших баскетболистов «Санз» всех времён. Он хочет быть здесь так же, как и мы хотим видеть его в команде, именно так выглядит идеальное партнёрство. Мне повезло владеть командой и быть лидером клуба, в котором играет Девин Букер», — приводит слова Ишбия Fullcourtpass.

