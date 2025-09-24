Владелец «Финикса» Мэтью Ишбия назвал Девина Букера ключевым игроком команды

Владелец клуба «Финикс Санз» Мэтью Ишбия подчеркнул важность 28-летнего американского баскетболиста Девина Букера для команды и подтвердил, что игрок хочет продолжать карьеру в клубе. По словам Ишбия, их интересы совпадают, и это отражает успешное сотрудничество.

«Девин Букер — игрок, вокруг которого строится франшиза, один из величайших баскетболистов «Санз» всех времён. Он хочет быть здесь так же, как и мы хотим видеть его в команде, именно так выглядит идеальное партнёрство. Мне повезло владеть командой и быть лидером клуба, в котором играет Девин Букер», — приводит слова Ишбия Fullcourtpass.