Чима Монеке прокомментировал поражение «Црвены Звезды» от ЦСКА

Форвард «Црвены Звезды» Чима Монеке после матча с ЦСКА отметил, что команда допустила слишком много ошибок и не смогла показать нужную энергетику в игре. Он подчеркнул, что из поражения необходимо сделать выводы, так как новый сезон Евролиги начинается уже скоро.

«Мы слишком уверовали в свои силы и должны извлечь урок из этой игры. Не начали матч с нужной энергией, и усталость не может быть оправданием. Нам нужно больше работать над защитой, это наше преимущество, но сегодня мы сделали слишком много глупых ошибок и потеряли слишком много мячей. Приходилось выкладываться на максимум, чтобы забить», — приводит слова Монеке Basketball Sphere.

