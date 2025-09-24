Куминга пропустит сборы «Голден Стэйт», организованные Батлером — Чарания

Форвард «Голден Стэйт Уорриорс» Жонатан Куминга пропустит сборы «Голден Стэйт Уорриорз». Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

«Джимми Батлер организовал командное мероприятие, мини-сбор для игроков «Уорриорз» на этой неделе. Это будет первый полноценный сезон, который Карри, Грин и Батлер проведу т вместе. Единственный игрок из команды, которого там нет — ограниченно свободный агент Жонатан Куминга. Как я знаю, он не появится на этом сборе. Сейчас его контракт в тупиковой ситуации», – написал Чарания в своих соцсетях.

Куминга выступает на позиции тяжёлого форварда и центрового. На драфте НБА 2021 года он был выбран под седьмым номером командой «Голден Стэйт Уорриорз». Ранее Чарания сообщил, что он отверг предложение руководства о продлении контракта с клубом на два года на общую сумму в $ 45 млн.