Дуэйн Уэйд ответил Руди Гэю на слова о финале НБА-2013

Дуэйн Уэйд ответил Руди Гэю на слова о финале НБА-2013
Бывший игрок «Майами Хит» Дуэйн Уэйд прокомментировал заявление Руди Гэя о том, что его команда могла бы обыграть «Хит» в финале НБА-2013. Уэйд назвал слова Гэя нереалистичными и рассказал о своей реакции на них.

«Я написал Руди в личку: «Это, наверное, цитата сгенерированная ИИ, потому что не может быть, чтобы ты такое сказал». Он ответил: «Да, сказал». Я написал: «Получишь ремнем по заднице». Потом я встретил его на вечеринке и сказал: «Вы не выиграете финал только потому, что верите в себя. Для нас это был четвертый финал подряд. Мы бы вас просто уделали. Вы даже не знали, как побеждать в таких матчах, братан», – приводит слова Уэйда Heat Diehards.

