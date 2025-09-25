Билаль Кулибали пропустит первые недели нового сезона НБА

21-летний французский форвард «Вашингтон Уизардс» Билаль Кулибали пропустит одну-две недели регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за операции на большом пальце. Об этом сообщает издание «BasketNews».

Билаль Кулибали вступает в третий сезон НБА. В прошлом сезоне он набирал в среднем 12,3 очка, делал пять подборов и отдавал 3,4 передачи за игру. Французский форвард получил травму во время выступления за сборную Франции на Евробаскете летом.

Напомним, на Евробаскете-2025 Франция вылетела после матча со сборной Грузии в 1/8 финала турнира. Матч завершился со счётом 70:80.