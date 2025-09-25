«Не вписывался в планы». Владелец «Финикса» объяснил причины обмена Дюранта

Владелец «Финикс Санз» Мэтью Ишбия объяснил, почему клуб принял решение обменять Кевина Дюранта в «Хьюстон Рокетс».

«Мы очень довольны игроками, которых получили. Никто не сомневается, Дюрант — выдающийся баскетболист, но он не вписывался в наши планы на будущее. Конечно, у него прекрасная карьера, однако он не походит для того что мы собираемся делать. Мы усилились отличными игроками. Диллон Рукс — боец с менталитетом победителя. Такие качества нужны нашей организации. Джейлен Грин — отличный скорер, отыгравший все матчи в прошлом сезоне», – приводит слова Ишбии ESPN.

В прошлом сезоне НБА Дюрант, выступавший за «Финикс», принял участие в 62 матчах, в которых в среднем набирал 26,6 очка, делал шесть подборов и выполнял 4,2 передачи.