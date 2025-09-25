Расписание Суперкубка Единой лиги на 25 сентября

Сегодня, 25 сентября, состоятся финальные матчи Суперкубка Единой лиги. Впервые в истории турнир проходит за пределами России, в Белграде, столице Сербии, а сам розыгрыш станет уже пятым по счёту. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию всех матчей и будет информировать о самых важных событиях турнира.

Суперкубок Единой лиги. Расписание на 25 сентября

Матч за третье место. 18:00 мск. «Дубай» (Объединённые Арабские Эмираты) — «Црвена Звезда» (Сербия)

Финал. 21:00 мск. «Зенит» (Россия) — ЦСКА (Россия)

