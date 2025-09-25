Финал Суперкубка ЕЛ — «Зенит» — ЦСКА: где смотреть, во сколько начало

В четверг, 25 сентября, на стадионе «Белград Арена — Штарк-Арена» в Сербии состоится финальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2025, в котором встретятся два финалиста минувшего сезона российского первенства — «Зенит» и ЦСКА.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал 25 сентября 2025, четверг. 21:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Старт встречи запланирован на 21:00 по московскому времени. Прямую трансляцию финала проведёт сервис VK Video. Также следить за игрой «Зенита» и ЦСКА можно в лайве «Чемпионата».

Армейцы в полуфинале оказались сильнее «Црвены Звезды», на домашней арене которой и проходит турнир, обыграв сербов со счётом 89:67.

Санкт-петербургский коллектив в полуфинале встречался с «Дубаем» и оказался сильнее — 107:103. По ходу матча питерцы отыграли 17-очковое отставание.