Финал Суперкубка ЕЛ — «Зенит» — ЦСКА: где смотреть, во сколько начало

В четверг, 25 сентября, на стадионе «Белград Арена — Штарк-Арена» в Сербии состоится финальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2025, в котором встретятся два финалиста минувшего сезона российского первенства — «Зенит» и ЦСКА.
Старт встречи запланирован на 21:00 по московскому времени. Прямую трансляцию финала проведёт сервис VK Video. Также следить за игрой «Зенита» и ЦСКА можно в лайве «Чемпионата».
Армейцы в полуфинале оказались сильнее «Црвены Звезды», на домашней арене которой и проходит турнир, обыграв сербов со счётом 89:67.
Санкт-петербургский коллектив в полуфинале встречался с «Дубаем» и оказался сильнее — 107:103. По ходу матча питерцы отыграли 17-очковое отставание.