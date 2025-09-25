Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Финал Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2025 — Зенит — ЦСКА: где смотреть, во сколько начало

Финал Суперкубка ЕЛ — «Зенит» — ЦСКА: где смотреть, во сколько начало
Комментарии

В четверг, 25 сентября, на стадионе «Белград Арена — Штарк-Арена» в Сербии состоится финальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2025, в котором встретятся два финалиста минувшего сезона российского первенства — «Зенит» и ЦСКА.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
25 сентября 2025, четверг. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Старт встречи запланирован на 21:00 по московскому времени. Прямую трансляцию финала проведёт сервис VK Video. Также следить за игрой «Зенита» и ЦСКА можно в лайве «Чемпионата».

Армейцы в полуфинале оказались сильнее «Црвены Звезды», на домашней арене которой и проходит турнир, обыграв сербов со счётом 89:67.

Санкт-петербургский коллектив в полуфинале встречался с «Дубаем» и оказался сильнее — 107:103. По ходу матча питерцы отыграли 17-очковое отставание.

Следить за игровым днём:
Суперкубок Единой лиги: ЦСКА и «Зенит» — в финале. LIVE!
Live
Суперкубок Единой лиги: ЦСКА и «Зенит» — в финале. LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android