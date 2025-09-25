Кущенко назвал матч ЦСКА и «Црвены Звезды» баскетболом высокого уровня

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал полуфинальный матч Суперкубка, в котором московский ЦСКА обыграл белградскую «Црвену Звезду» со счётом 89:67. Встреча прошла в Белграде, турнир впервые проводится за пределами России.

«Игра получилась до третьей четверти очень плотной. Для «Црвены» это был престижный матч, для ЦСКА — официальный турнир.

Сербская команда пропустила большой рывок, три трёхочковых подряд, и разрыв стал значительным. Но в целом это был баскетбол очень высокого уровня — с тренерскими решениями, поддержкой болельщиков и хорошей защитой», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».