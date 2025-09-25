Скидки
Главная Баскетбол Новости

Кущенко назвал матч ЦСКА и «Црвены Звезды» баскетболом высокого уровня

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал полуфинальный матч Суперкубка, в котором московский ЦСКА обыграл белградскую «Црвену Звезду» со счётом 89:67. Встреча прошла в Белграде, турнир впервые проводится за пределами России.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . 1/2 финала
24 сентября 2025, среда. 17:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
67 : 89
ЦСКА
Москва
Црвена Звезда: Картер - 12, Добрич - 9, Оджелей - 8, Монеке - 7, Миллер-Макинтайр - 6, Миленович - 6, Кэнэн - 5, Калинич - 5, Риверо - 5, Изунду - 2, Нвора - 2, Плавшич
ЦСКА: Тримбл - 19, Жан-Шарль - 16, Уэйр - 14, Ухов - 14, Джекири - 8, Кливленд - 6, Руженцев - 3, Астапкович - 3, Ганькевич - 2, Антонов - 2, Курбанов - 2, Карпенко

«Игра получилась до третьей четверти очень плотной. Для «Црвены» это был престижный матч, для ЦСКА — официальный турнир.

Сербская команда пропустила большой рывок, три трёхочковых подряд, и разрыв стал значительным. Но в целом это был баскетбол очень высокого уровня — с тренерскими решениями, поддержкой болельщиков и хорошей защитой», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».

