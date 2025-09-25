Скидки
Трент Фрейзер провёл 150-й матч за баскетбольный клуб «Зенит»

Американский защитник Трент Фрейзер провёл 150-й матч в составе петербургского «Зенита». Он стал вторым иностранным игроком в истории клуба, которому удалось достичь этой отметки.

Фрейзер присоединился к «Зениту» в 2022 году. В полуфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ против «Дубая» защитник сыграл ключевую роль в камбэке команды и забросил победный трёхочковый в концовке матча. Тогда он набрал 22 очка, сделал пять передач, два подбора и два перехвата.

В общей сложности за 150 матчей в составе петербуржцев американец набрал 1987 очков, отдал 615 результативных передач, сделал 290 подборов, 144 перехвата и восемь блок-шотов.

