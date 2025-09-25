Футболка Луки Дончича с автографом выставлена на аукцион

Футболка с автографом Луки Дончича, подготовленная для Евробаскета-2025, выставлена на аукцион вместе с формой других игроков сборной Словении.

Торги стартовали в понедельник и продлятся до воскресенья. По данным Eurohoops, именно майка №77 Дончича вызвала наибольший интерес: к четвергу максимальная ставка приблизилась к € 3 тыс.

Синие футболки были подготовлены для матчей с Францией, Исландией, Израилем, Италией и Германией, но использовались только на разминках. После вылета команды в четвертьфинале игроки, включая капитана Дончича, подписали их в раздевалке.

Дончич был включён в символическую пятёрку Евробаскета, показав средние показатели 34,7 очка, 8,6 подбора и 7,1 передачи за игру.