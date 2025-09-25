«На старте Евролиги счёт 2-0». Ватутин — о победе ЦСКА над «Црвеной Звездой» в Суперкубке

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал победу армейцев в полуфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ над «Црвеной Звездой» (89:67).

«Приятно, что победили, хотя и понимаем, что это предсезонка. Совсем другой уровень физического контакта. Здорово, что мы команде Евролиги в этом аспекте не уступили, а по игре оказались поумнее где‑то. Нет смысла сожалеть об отсутствии еврокубков, надо заниматься собственным развитием. Организация такого Суперкубка — показатель того, что лига двигается в правильном направлении.

Я в раздевалке пошутил, что на старте Евролиги мы имеем 2-0. Победили «Дубай» и «Црвену Звезду». В каждой шутке лишь доля шутки. Эта победа говорит о нашем хорошем уровне и о хорошем уровне нашей лиги», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».