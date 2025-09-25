Скидки
«На старте Евролиги счёт 2-0». Ватутин — о победе ЦСКА над «Црвеной Звездой» в Суперкубке

«На старте Евролиги счёт 2-0». Ватутин — о победе ЦСКА над «Црвеной Звездой» в Суперкубке
Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал победу армейцев в полуфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ над «Црвеной Звездой» (89:67).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . 1/2 финала
24 сентября 2025, среда. 17:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
67 : 89
ЦСКА
Москва
Црвена Звезда: Картер - 12, Добрич - 9, Оджелей - 8, Монеке - 7, Миллер-Макинтайр - 6, Миленович - 6, Кэнэн - 5, Калинич - 5, Риверо - 5, Изунду - 2, Нвора - 2, Плавшич
ЦСКА: Тримбл - 19, Жан-Шарль - 16, Уэйр - 14, Ухов - 14, Джекири - 8, Кливленд - 6, Руженцев - 3, Астапкович - 3, Ганькевич - 2, Антонов - 2, Курбанов - 2, Карпенко

«Приятно, что победили, хотя и понимаем, что это предсезонка. Совсем другой уровень физического контакта. Здорово, что мы команде Евролиги в этом аспекте не уступили, а по игре оказались поумнее где‑то. Нет смысла сожалеть об отсутствии еврокубков, надо заниматься собственным развитием. Организация такого Суперкубка — показатель того, что лига двигается в правильном направлении.

Я в раздевалке пошутил, что на старте Евролиги мы имеем 2-0. Победили «Дубай» и «Црвену Звезду». В каждой шутке лишь доля шутки. Эта победа говорит о нашем хорошем уровне и о хорошем уровне нашей лиги», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

