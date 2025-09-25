Защитник «Финикса» признал проблемы «Санз» с сыгранностью в сезоне-2024/2025

Защитник «Финикс Санз» Коллин Гиллеспи рассказал о причинах неудачного сезона команды. По его словам, состав выглядел сильным на бумаге, однако на площадке игроки не сумели наладить взаимодействие.

«Честно говоря, я не знаю, почему всё не сработало. У нас были имена на бумаге. Возможно, дело было в том, как игроки подходили друг другу, или в том, как складывалась сыгранность на площадке, но этого просто не было. [Брайан Грегори и Мэт Ишбиа] сели, внесли изменения и постарались привнести молодую энергию в команду.

Думаю, они проделали отличную работу в межсезонье, чтобы показать болельщикам продукт, который им понравится», — приводит слова Гиллеспи репортёр Дуэйн Рэнкин на своей странице в социальной сети.