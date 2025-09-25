Скидки
Баскетбол Новости

Тиг раскритиковал Уильямсона за слова о доверии клуба и физической форме

Бывший игрок НБА Джефф Тиг негативно отреагировал на заявления Зайона Уильямсона о доверии со стороны «Нового Орлеана» и его нынешней спортивной форме.

«Это была самая глупая пресс-конференция, которую я слышал. Все твои проблемы — в тебе самом. Ты предпочитал есть, а не быть в форме. Теперь, когда встал вопрос о контракте, ты занялся физикой и начал говорить о доверии клуба.

Они уже показали доверие, дав тебе максимальное соглашение. Но туда пришлось включить кучу опций, потому что ты сам не верил в себя. Сейчас ты наконец решил заниматься своей формой, но это то, за что тебе и так платят», — приводит слова Тига Ballislife со ссылкой на подкаст баскетболиста.

Новости. Баскетбол
