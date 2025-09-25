«Очень принципиальная игра». Медведев — о финале Суперкубка ЕЛ между «Зенитом» и ЦСКА

Председатель совета директоров баскетбольного «Зенита» Александр Медведев высказался о Суперкубке Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским клубом и ЦСКА.
— Были ли у вас мысли по ходу игры, что «Зенит» уже не сможет отыграться?
— Сказал Саше Церковному: если будет разница -10 очков перед четвёртой четвертью, обязательно отыграемся. Начали с -11 и смогли выйти вперёд. Ключевой эпизод — перехват во время атаки «Дубая», которую начал Бэйкон. Его хорошо прикрыли, у другого игрока перехватили — хорошо сыграли в защите.
— Насколько в четверг будет принципиальная игра с ЦСКА?
— Конечно, будет очень принципиальная. Это Суперкубок, встречаются чемпион и вице‑чемпион. Будут оспаривать трофей достойные кандидаты, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».