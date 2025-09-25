Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Очень принципиальная игра». Медведев — о финале Суперкубка ЕЛ между «Зенитом» и ЦСКА

«Очень принципиальная игра». Медведев — о финале Суперкубка ЕЛ между «Зенитом» и ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров баскетбольного «Зенита» Александр Медведев высказался о Суперкубке Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским клубом и ЦСКА.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
25 сентября 2025, четверг. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Были ли у вас мысли по ходу игры, что «Зенит» уже не сможет отыграться?
— Сказал Саше Церковному: если будет разница -10 очков перед четвёртой четвертью, обязательно отыграемся. Начали с -11 и смогли выйти вперёд. Ключевой эпизод — перехват во время атаки «Дубая», которую начал Бэйкон. Его хорошо прикрыли, у другого игрока перехватили — хорошо сыграли в защите.

— Насколько в четверг будет принципиальная игра с ЦСКА?
— Конечно, будет очень принципиальная. Это Суперкубок, встречаются чемпион и вице‑чемпион. Будут оспаривать трофей достойные кандидаты, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Материалы по теме
«На старте Евролиги счёт 2-0». Ватутин — о победе ЦСКА над «Црвеной Звездой» в Суперкубке
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android