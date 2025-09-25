Леброн Джеймс собирает инвесторов для запуска собственной баскетбольной лиги

40-летний игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вместе с партнёром Мэвериком Картером формирует группу инвесторов для запуска новой баскетбольной лиги, которая в будущем может конкурировать с НБА. Лига будет отличаться от американской и планируется с «европейским колоритом». Об этом сообщил журналист Брайан Уиндхорст.

«Леброн Джеймс и Мэверик Картер собирают группу инвесторов для создания баскетбольной лиги. Это не должна быть просто американская лига — они хотят, чтобы у неё был европейский колорит и она могла бы конкурировать с НБА», — приводит слова Уиндхорста The Comeback со ссылкой на подкаст ESPN.