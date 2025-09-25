Лукич считает победу ЦСКА над «Црвеной Звездой» лёгкой в полуфинале Суперкубка ВТБ

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич оценил выступление московского ЦСКА в полуфинальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ. Российская команда победила сербскую «Црвену Звезду» со счётом 89:67.

«Я увидел, что ЦСКА выглядит на три ступеньки более организованной командой. У «Црвены Звезды» подготовительный период, много новичков. Но видно, что у ЦСКА игроки вписываются в концепцию, в рисунок игры, и они очень легко выиграли эту встречу», — приводит слова Лукича ТАСС.

Финальный матч между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» пройдёт 25 сентября в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира.