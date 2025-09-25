Скидки
Майкл Портер ответил, является ли Расселл Уэстбрук ужасным партнёром по команде

Игрок клуба НБА «Бруклин Нетс» американец Майкл Портер высказался о звёздном разыгрывающем защитнике Расселле Уэстбруке.

«Итак, Расс превратился из MVP в игрока, которому сказали, что он будет ролевиком, а затем стал переходить в разные команды и стал объектом неуважения со стороны стольких людей. Когда он перешел в «Лос-Анджелес Лейкерс», его не уважали, думая, что он сумасшедший. Когда он перешёл в «Клипперс», люди ненавидели его. Тем временем он был MVP НБА.

На мой взгляд, это всё давило на Расса. И, когда он перешёл к нам [в «Денвер»], у него появилось много энергии. Он действительно проникся системой. Он был любим. Не стоит забывать, что в сезоне 82 матча — бывают взлёты и падения.

Ярлык «ужасный партнёр»? Как я уже и сказал — 82 матча в сезоне. За это время происходит разное — и это нормально. Не знаю, кто слил из раздевалки информацию, но было немного странно читать в СМИ, что у нас внутри команды какой-то конфликт. Впрочем, это были мелочи. Да. Так что ничего такого в информации, что он ведёт себя как ужасный парень в раздевалке, не было. Я хочу сказать, Расс, он, безусловно, очень позитивный парень», — сказал Портер на YouTube-канале Justin Laboy.

