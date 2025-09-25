Найджел Хэйс-Дэвис возвращается в НБА и подписал контракт с «Финиксом»

Форвард Найджел Хэйс-Дэвис объявил о начале нового этапа карьеры в НБА, присоединившись к «Финиксу». Ранее 30-летний баскетболист выигрывал Евролигу и теперь намерен попробовать себя на американской площадке снова.

«Я начал активно документировать свою жизнь в соцсетях, чтобы позже можно было оглянуться назад. Когда завершу карьеру, у меня будет возможность показать детям, а если повезёт, и внукам, чем я занимался. Это также способ сохранить память для моей семьи», — приводит слова Хэйс-Дэвиса репортёр Дуэйн Рэнкин на своей странице в социальной сети.

Российский новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, как Найджел Хэйс-Дэвис поздравил его после драфта НБА.