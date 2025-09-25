Легионер «Зенита» назвал особенный из 150 матчей в форме сине-бело-голубых

Американский защитник Трент Фрейзер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» ответил на вопросы по поводу достижения планки в 150 матчей в составе сине-бело-голубых.

— Какие ощущения по сравнению с 100-й игрой в прошлом году?

— Это потрясающе, честно говоря. Возможность продолжать выходить на площадку в этой форме, отдавать всё и сыграть ещё 50 игр сверху — это особенное чувство. Очень приятно осознавать, что болельщики и клуб хотят видеть меня частью команды. Для меня это многое значит. Я люблю надевать эту майку в каждом матче и выкладываться полностью. И буду продолжать это делать. Я благодарен за эту возможность и продолжу отдавать «Зениту» всего себя.

— Оглядываясь на эти игры, какой момент или матч для вас самый особенный?

— Из моих 150 матчей? Думаю, лучшее чувство было в прошлом году, когда мы играли с «Локо» в серии из семи матчей и выиграли седьмую игру дома. Это было невероятно: трибуны гремели, все радовались выходу в финал. Конечно, нам немного не хватило, но сам факт, что мы достигли этого рубежа, был потрясающим. И надеюсь, что в этом году наша цель — дойти до конца и привезти трофей обратно в Петербург. Это был мой лучший момент, — приводит слова Фрейзера пресс-служба «Зенита».